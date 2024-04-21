شريف منير: «مقولتش إن حسن شاكوش الوحيد اللي يصلح يغني في مصر»

حرص الفنان شريف منير، على تكذيب تصريح مطرب المهرجانات حسن شاكوش، والذي تداول خلال الساعات القليلة الماضية، بصورة كبيرة، ويقول فيه: «قالي أنت الوحيد اللي تصلح تغني لمصر».

شريف منير ينفي تصريحه بشأن حسن شاكوش

ونشر شريف منير، صورة التصريح، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق قائلا: «خبر غير صحيح وهذا الكلام لم يصدر مني».

وكان حسن شاكوش في تصريحات له: «الكينج محمد منير هو اللي قالي أنت الوحيد اللي تصلح تغني لمصر»، ليخرج محمد منير ويكذب حديث الأول وينفي أنه قابله.

ليعود حسن شاكوش، ويعدل تصريحاته قائلا: «أنا قصدي شريف منير مش محمد منير».