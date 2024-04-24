«الحرية المصرى»: ذكرى تحرير سيناء ستظل رمزا لتضحيات أبطال قواتنا المسلحة

تقدم حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء.

وقال رئيس حزب الحرية المصرى، إن ذكرى تحرير سيناء، ستظل رمزا لتضحيات أبطال القوات المسلحة البواسل، الذين خاضوا ملحمة النصر العظيم، واستردوا كل ذرة من تراب الوطن المقدس، ورفعوا راية مصر خفاقة في عنان السماء.

وأضاف رئيس حزب الحرية المصري، أن ما قدمه أبناء القوات المسلحة من تضحيات، ستظل علامة مضيئة في تاريخ الشعب المصري العظيم، حيث خاضوا معارك تحرير أرض سيناء من العدو الإسرائيلي، ثم تطهيرها من الإرهاب، إضافة إلى معركة البناء والتنمية على كل شبر من أرض سيناء، من خلال تنفيذ المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء، إيمانا بأن التنمية حائط الصد المنيع في مواجهة جميع الأطماع والمخططات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.