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محافظ شمال سيناء يفتتح معرض منتجات مدارس التعليم الفني بالعريش

كتب:

حسين إبراهيم
03:57 م | الأربعاء 24 أبريل 2024
افتتاح معرض الأنشطة بمدرسة العريش الصناعية

افتتاح معرض الأنشطة بمدرسة العريش الصناعية

افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء يسري عبد الله، مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون هيئة الأبنية التعليمية، معرض منتجات مدارس التعليم الفني، والمقام في مدرسة الشهيدة نهال العقيد الثانوية الصناعية بنات بالعريش.

المعرض يضم منتجات مدارس التعليم الفني الصناعي

وأكد محافظ شمال سيناء، أن المعرض يضم منتجات مدارس التعليم الفني الصناعي والزراعي والفندقي والتجاري، حيث تنوعت المعروضات ما بين ملابس وأقمشة متنوعة وأثاث منزلي وأثاث مكتبي ومراكب صيد ومجسمات وأدوات معمار ولوحات فنية متنوعة ومنتجات غذائية ومنتجات ألبان ومخللات ومخبوزات ومعجنات وحلويات متنوعة.

المعرض يهدف إلى بث روح المنافسة بين الطلاب

وأضاف حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المعرض يهدف إلى بث روح المنافسة بين الطلاب وتوجيه الطاقات والإمكانات نحو الإنتاج المثمر وتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني وكسب ثقة المجتمع المحيط وتنمية الشخصية والاعتزاز بالنفس والربط بين مدارس التعليم الفني ومؤسسات المجتمع المدني وفتح أسواق محلية لمنتجات مدارس التعليم الفني.

 

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