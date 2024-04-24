رئيس «دفاع النواب» يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

هنأ النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة البواسل والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء الغالية، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية الأمن والسلام والاستقرار.

عيد تحرير سيناء

قال اللواء أحمد العوضي في تهنئته: إن عيد تحرير سيناء سيظل دوما يوما لا ينسى في تاريخ مصر، وأن هذا اليوم العظيم سيظل رمزا ودليلا على البطولات والتضحيات العظيمة التي قدمها ويقدمها أبطال الجيش المصري العظيم، من أجل رفعة الوطن وحريته وكرامته واستقلاله.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن: أن سيناء الغالية شهدت على مدار الـ10 سنوات الماضية، العديد من المشروعات القومية غير المسبوقة، التي تعتبر بمثابة عبور جديد لأرض الفيروز، بغرض التنمية الشاملة التي لها دور مهم للغاية في الحفاظ على الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن أهل سيناء لهم دور كبير على مدار تاريخ أرض الفيروز، للدفاع عن هذا الجزء الغالي من تراب هذا الوطن.

القضاء على الإرهاب

أوضح العوضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي غير وجه الحياة فى سيناء، بعد عقود من الإهمال والتهميش، والقضاء على الأرهاب الاسود، لذلك حرصت القيادة السياسية الرشيدة، على تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة، على أرض الفيروز، فهي جزء غال من تراب مصر، والدولة حريصة على تنميتها، ولن تفرط فى شبر من هذه الأرض، فسيناء خط أحمر، مؤكدا أن سيناء نالت من أعمال التنمية والتطوير، ما لم تشهده من قبل.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن رجال القوات المسلحة المصرية، أبطال العزة والكرامة، كتبوا بدمائهم الطاهرة الغالية أنصع الصفحات في تاريخ الوطنية المصرية، هؤلاء وضعوا الولاء والانتماء للوطن في أعلى المراتب، وجعلوه أغلى من الحياة، فاستحقوا من وطنهم أن نخلد ذكراهم ونذكرهم في كل وقت بفخر وإعزاز، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من الخير والأمن والسلام.