الأعمال الرمضانية تناولت الآثار السلبية للإدمان وسبل مواجهته من خلال «الخط الساخن»

«سارة» قررت تأسيس مركز لعلاج الإدمان وإنقاذ الشباب من التعاطى فى «المعلم».. و«نور» بدأت رحلة «التعافى» فى مسلسل «صدفة» تأثراً بتجربة إحدى الفتيات

30 يوماً من التوعية والإرشاد فى موسم درامى رمضانى تضمن رسائل تستهدف الشباب والأطفال معاً «ذكوراً وإناثاً»، تُحذرهم من الإدمان فى أكثر من عمل درامى التقط خيوطاً أساسية حول القضية وسبل مواجهتها، ومن بينها التواصل مع الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، الذى اقترحته الفنانة كارولين عزمى على الفنان أحمد العوضى فى «حق عرب»، أو مكافحة المخدرات من خلال وزارة الداخلية كما ظهر فى الحلقة الأخيرة من مسلسل «المعلم».

انهيار كامل على الصعيد البدنى والنفسى والاجتماعى طال «عرب السويركى»، الذى جسد شخصيته الفنان أحمد العوضى فى مسلسل «حق عرب»، بعد حقنه بجرعات مكثفة من المخدرات رغماً عنه خلال عملية اختطافه بالغدر، حيث شهدت أحداث الحلقة 24 إقدامه على تعاطى جرعة من الهيروين ووضع البودرة على يديه، إلا أنه قبل أن يستنشقها ابتعد عنها بشكل مفاجئ.

فى أحد مشاهد المسلسل، جلس أحمد العوضى مع والدته «ماجدة»، التى جسدت دورها الفنانة سلوى عثمان، ووفاء عامر، التى جسدت شخصية «صباح»، و«أنغام»، ابنة المعلم عبدربه، التى جسدت دورها الفنانة كارولين عزمى، وبدأن فى إقناع «عرب» بالإقلاع عن الإدمان والعودة لحياته الطبيعية، وهنا اقترحت «أنغام» عليه الاتصال بالخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى 16023، شارحة لـ«العوضى» أهمية ودور الصندوق فى متابعة راغبى التعافى ودعمهم نفسياً، وقالت «أنغام»: «أنا عرفت إن فيه خط ساخن تبع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى لأى حد عايز يتعالج بيتابعوا معاه فى التليفون وبيساعدوه وفيه دعم نفسى وبرامج تأهيل وبرامج وقائية من الانتكاسة»، ليمازحها «العوضى»، قائلاً: «وانتى حفظتى الكلام المجعلص ده كله إزاى؟».

محاولات حثيثة بذلتها الفنانة سارة نور، التى جسدت شخصية الدكتورة ملك، ابنة الفنان أحمد بدير، الذى جسد شخصية «الجنتل»، فى مسلسل «المعلم»، لفتح مركز لعلاج الإدمان، خاصة أنها طبيبة نفسية وتعمل فى هذا التخصص، ليرد «الجنتل» عليها: «إدمان إيه وهباب إيه انتى بنت الجنتل تفتحى مركز لعلاج الإدمان؟»، مُحاولاً فى تصريحاته إخفاء حقيقة عمله فى تجارة المخدرات: «كدا هنقطع على تخصصات بعض»، وحينها فسّرت الدكتورة ملك رغبتها فى فتح مركز علاج الإدمان بانتشار كمية كبيرة من المخدرات خلال الفترة الأخيرة، ليرد عليها «الجنتل»: «فيه نوع جديد اللى ياخد جرعة واحدة يبقى مدمن، وبتربى زباين كدا»، واختتم حديثه مُردداً: «اللى أنا ببوظه، ملك تصلحه».

وقعت الفنانة نور إيهاب، التى جسدت شخصية «فرح»، فى مسلسل «صدفة»، فى مشكلة المخدرات والإدمان، وتطور الأمر إلى أن ضبطها أحد المدرسين، الذى اكتشف وجود كيس مخدرات معها بالمدرسة، وطالب بإحالتها للتحقيق وفصلها، ولدى علم الفنانة ريهام حجاج، التى جسدت شخصية «صدفة»، بالأمر دبرت مكيدة للمدير، وحصلت على كيس المخدرات خلسة من مكتبه، حتى تنقذها من الفصل، وسط محاولات شتى بذلها أبطال العمل من أجل إقلاع «فرح» عن المخدرات لتبدأ رحلة العلاج، بعد أن ظهرت فتاة وحكت لها تجربتها مع الإدمان، التى كانت تتشابه بشكل كبير مع تجربة «فرح»، ولكن انهارت «فرح» وظلت تدفع الباب وتنادى بشدة لتطلب جرعة المخدرات.