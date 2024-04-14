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دراما المتحدة

حسن الرداد عن مشاركته في دراما «المتحدة»: أضافت الكثير لمسيرتي

كتب:

منار مجدي
04:03 م | الأحد 14 أبريل 2024
حسن الرداد

حسن الرداد

صرح الفنان حسن الرداد بسعادته الغامرة لمشاركته لأول مرة في عمل درامي مع شركة المتحدة للإنتاج الإعلامي، مؤكدا أن هذه المشاركة إضافة كبيرة لمسيرته الفنية، لما تتمتع به الشركة من مكانة مرموقة في الوطن العربي، وتحقق نسب مشاهدة عالية جدا.

وجبة رمضانية فنية ممتعة متنوعة

وأضاف الرداد خلال حواره ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»، أن شركة المتحدة تختار الأعمال الدرامية المتميزة من حيث المواضيع، التي تتسم بالتنوع، موضحا أن الشركة قدمت دراما ممتعة ومتنوعة. 

نجاح مسلسل محارب 

وأضاف أن مسلسل محارب حقق نجاحا كبيرا مع الجمهور، ففكرته مليئة بالغموض، وكل المشاهد التي ترتبط بالأم كانت صعبة ومؤثرة، لأنها فيها إبداع من الممثل.

 

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