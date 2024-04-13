سناء منصور: دراما المتحدة في رمضان 2024 كانت قوية.. و«الحشاشين» الأفضل

قالت الإعلامية سناء منصور، إن دراما رمضان 2024 كانت قوية جدا، موضحةً: «أنا فخورة بهذا الكم الهائل من المسلسلات التي أنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».

مسلسل الحشاشين كان الأفضل

وأضافت «منصور»، في حلقة اليوم من برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «dmc»: «مسلسل الحشاشين كان الأفضل وكان من ضمن المسلسلات التي حققت أعلى نسبة مشاهدات في مصر والوطن العربي والعالم كله بعدما جرى ترجمته ودبلجته إلى اللغتين الروسية والإسبانية».

مسلسل الحشاشين كان مشرفا

وتابعت: «مسلسل الحشاشين كان مشرفا ولاقى نجاحا كبيرا، وأنا سعيدة جدا لأن الأعمال العربية والمصرية وصلت للعالمية، وبخاصة أن هذه الأعمال تاريخية، ونتمنى أن تكون خطوة البداية لكثير من الأعمال المصرية الأخرى».

وواصلت: «من المسلسلات المهمة جدا جودر الذي أعادنا مرة أخرى إلى ألف ليلة وليلة والزمن الجميل، فقد بدأ في الإذاعة مع بابا أبو شارو، ونتذكر زوزو نبيل وفترة الحاج فهمي عبدالحميد وشريهان، انقطعت فترة وعادت إلينا مرة أخرى من خلال مسلسل جودر».