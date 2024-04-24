مدير «مكافحة الإدمان»: 500% زيادة في عدد الاتصالات لطلب العلاج بعد انتهاء الموسم الرمضاني (حوار)

أشاد د. عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى الاهتمام بملف الإدمان وتوعية الشباب بخطورته من خلال خط درامى رصين وعلمى ومتميز، وعّت من خلاله الشباب بالصندوق وخدماته العلاجية المتميزة.. وإلى نص الحوار:

فى البداية، كيف ترى تناول مسلسلات الموسم الرمضانى لقضية الإدمان؟

- الدراما تلعب دوراً كبيراً فى تشكيل الوعى والحقيقة، وخلال الموسم الرمضانى شاهدنا بعض المسلسلات التى كان لها دور إيجابى فى مكافحة المخدرات، خاصة المسلسلات المُنتجة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مثلما ظهر فى مسلسل «حق عرب» بطولة الفنان أحمد العوضى، والذى حث مرضى الإدمان على ضرورة العلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى.

حدثنا عن تناول دراما المتحدة للقضية.

- حرصت الشركة المتحدة على التوعية بقضية المخدرات وهو ما ظهر فى المشاهد التى توضح التأثيرات السلبية للإدمان، خاصة أننا لسنا ضد أى مشهد تعاطٍ فى العمل الدرامى ولكن مُهم أن نُظهر التبعيات والتأثيرات السلبية للتعاطى، فإذا كانت الحبكة الدرامية تتطلب وجود مشاهد إدمان، فلا بد من وجود مشاهد توضح التأثيرات والتبعات، وهو ما تناولته الأعمال الدرامية للشركة المتحدة، كما أن وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وجهت الشكر للشركة المتحدة، لجهودها المُضنية فى الاهتمام بملف المخدرات وتوعية الشباب بخطورة التعاطى والإدمان، من خلال أعمال درامية رصينة.

إلى أى مدى وعّت المسلسلات بالقضية وخطورتها؟

- وجدنا على سبيل المثال وليس الحصر، مسلسل «حق عرب» للفنان أحمد العوضى، حيث طلبت منه الفنانة كارولين ضرورة الاتصال بالخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة الإدمان، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل وعت الفنانة كارولين بالخدمات العلاجية المجانية التى يقدمها الصندوق: «الصندوق يُقدم دعماً نفسياً واجتماعياً مهماً للغاية».

أحمد العوضى وجّه رسالة مُهمة بعد مسلسل «حق عرب».. حدثنا عن مضمونها.

- فى أحد اللقاءات التليفزيونية، وجه الفنان أحمد العوضى رسالة مُهمة للشباب بشأن قضية المخدرات، مفادها أنها تجر إلى الضياع، تزامناً مع المرحلة الجديدة لحملة «أنت أقوى من المخدرات» التى أطلقتها نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تحت عنوان: «المخدرات هتجرك للنهاية.. ما تربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات»، حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلاناً لرفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة حيث أسهمت فى زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن 16023 للصندوق بنسبة 500% طلباً للعلاج ما يشير إلى تأثير الحملة فى رفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة والتقدم للعلاج المجانى.

وكم بلغت نسب مشاهد التدخين والتعاطى؟

- مشاهد التدخين والتعاطى فى الدراما خلال السنوات الماضية كانت تتعدى نسبة كبيرة، ففى 2017 كانت نسب مشاهد التدخين حوالى 13%، وفى الوقت الحالى انخفضت إلى 2.9%، وكانت مشاهد التعاطى 4% وانخفضت إلى ما يقرب من 0.3%، وذلك نتيجة الجهود المُضنية التى يبذلها الصندوق فى التواصل مع كبار المُنتجين والكتاب ونقابة المهن السينمائية لوضع بعض المعايير الخاصة بالتناول الرشيد لمشكلة التدخين والمخدرات.

حدثنا عن دور المرصد الإعلامى بالصندوق.

- المرصد حرص على رصد التناول الدرامى لظاهرة التدخين والمخدرات، وتحليل البيانات من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسى وعلم الاجتماع وفق وثيقة التزام صُناع الدراما بالتناول الرشيد للظاهرة، كما يستمر المرصد فى التواصل مع صُناع الدراما وهناك استجابات لمطالبنا بضرورة التوعية بخطورة مشكلة التعاطى.

وما أبرز المشاهد التى اختفت؟

- لاحظنا اختفاء ظاهرة تعليم الأطفال التدخين كما اختفت مشاهد الترويج لأنواع مُعينة من التبغ.

وختاماً ما دور الإعلام فى القضية؟

- الإعلام له دور مُهم للغاية فى التوعية بقضية المخدرات، ففى أحد أبحاثنا لاحظنا أن 70% من الشباب يستقون معلوماتهم عن قضية الإدمان وكيفية مواجهتها من خلال الدراما.