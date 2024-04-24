«مصر أكتوبر»: ذكرى تحرير سيناء ستظل مصدر فخر للمصريين جميعا

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن ذكرى تحرير سيناء ستظل دائما وأبدا مصدر فخر للمصريين جميعًا، تذكرنا بانتصار أكتوبر المجيد، الذي ضحى فيه أبناء مصر البواسل، رجال قواتنا المسلحة، بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية من أجل استعادة أرض سيناء المباركة، ضاربين أروع الأمثلة في البطولة والوطنية الصادقة في سبيل العزة والكرامة والحفاظ على وحدة الوطن ومقدراته.

عبقرية الدبلوماسية المصرية في الدفاع عن حقوق مصر

وأشارت «مديح» إلى عبقرية الدبلوماسية المصرية في الدفاع عن حقوق مصر، ورفع العلم المصري فوق أرض سيناء الحبيبة، مثمنة جهود مؤسسات الدولة المصرية، تحت قيادة رشيدة وحكيمة من الرئيس السيسي في الحفاظ على مقدرات الشعب المصري ووحدة الوطن، وتجلت في استعادة مصر العظيمة من جماعات الشر وبراثن الإرهاب والتطرف نحو الريادة المصرية في المنطقة والعالم.

الرئيس السيسي استعاد البلاد من جماعات الشر

ودعت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن يحفظ الله مصرنا العزيزة الغالية، ويعيد هذه الذكرى بمزيد من التقدم والازدهار والأمن والأمان، ولرئيس الجمهورية بدوام الصحة والنجاح والازدهار في ظل الجمهورية الجديدة، ولشعب مصر العظيم بمزيد من الخير والأمن والسلام.

كما هنأت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة المصرية والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ(42) لتحرير سيناء الحبيبة، وعودتها إلى حضن الوطن.