«هيئة الدواء» توقع بروتوكول تعاون مع «صيدلة القاهرة»

وقعت هيئة الدواء المصرية، بروتوكول تعاون مع كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، في مجال التدريب وتنمية مهارات الطلبة والخريجين، وإكسابهم المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلى والعالمي، والمساهمة في تطوير المسار المهني.

جاء ذلك على هامش المشاركة بالملتقى التوظيفي السابع عشر، الذي تنظمه كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، في الفترة من 24 - 25 من أبريل الجاري، تحت عنوان «نحو الثورة الصناعية الخامسة»، تماشيا مع رؤية مصر 2030، حيث يستهدف الملتقى، تعظيم الاستفادة من البرامج والأنشطة الجامعية المختلفة، انطلاقا من دور كلية الصيدلة في التعليم الصيدلي بمصر، ومحيطها الإقليمي.

تطوير الصناعات الدوائية

‏‎وقع بروتوكول التعاون من الجانبين، الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتورة غادة عبد الباري، عميد كلية الصيدلة بجامعة القاهرة.

‏‎يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الحثيثة، التي تهدف إلى تطوير الصناعات الدوائية، والعمل على الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للعاملين في شتى مجالات التصنيع الدوائي، وجميع الأنشطة المتعلقة بها، وإعداد كوادر مدربة على أعلى مستوى، وتحقيق ميزة تنافسية للخريج المصري من خلال تقديم تدريب ميداني للطلاب وطلبة الدراسات العليا في مجالات التصنيع الدوائي والعلوم الصيدلية؛ وإمداد المجتمع بخريجين مؤهلين لسوق العمل، ودعم البحث العلمي والابتكار للارتقاء بالمنظومة الصحية.