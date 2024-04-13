13 نصيحة من «هيئة الدواء» لمرضى القلب لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي

أصدرت هيئة الدواء المصرية، مجموعة من النصائح لتفادي اضطرابات الجهاز الهضمي خلال فترة العيد، يأتي ذلك في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار على أجهزة الجسم، والعمل على رفع التوعية الصحية لدي المواطن.

نصائح لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي

وجاءت التعلميات والنصائح على النحو التالي:-

​​​- تناول وجبات صغيرة من أجل إتاحة فرصة لعملية الهضم الجيد. ​​​

- مضغ الأكل جيدًا. ​​​

- شرب كميات مناسبة من الماء للحفاظ على نشاط الجسم وتجنب الكسل والخمول. ​​​

- تجنب الإفراط في تناول الحلويات والدهون الحيوانية. ​​​

- تجنب الإفراط في تناول المشروبات الغازية. ​​​

- تناول البروبيوتك أو البكتيريا النافعة مثل الزبادي. ​​​

- ممارسة النشاط البدني المناسب لحالتك الصحية مثل المشي أو الرياضة البسيطة. ​​​

رسالة مهمة لمرضي القلب وضغط الدم

وشددت هيئة الدواء، على مرضى القلب وضغط الدم، بأهمية تجنب الأغذية المملحة والدهنية مثل المخلل؛ إذ يحتوي على كميات كبيرة من الملح، وأيضًا ضرورة الإكثار من شرب السوائل وتناول الخضروات والفاكهة، وعدم الإكثار من شرب المنبهات. ​​​