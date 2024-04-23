هيئة الدواء تضم مركبين جديدين لجدول المخدرات

أصدرت هيئة الدواء قرار رقم 153 لسنة 2024 بإدراج مادة حمض جاما -هيدروكسي بيوتيرك وإيثراتها وإيستراتها ومستحضراتها إلى جدول المخدرات رقم 1، على أن تحذف من الجدول رقم 3.

إضافة أدوية جديدة إلى جدول المخدرات

كما قررت إضافة مادة جاما - بيوتيرولاكتون Oxolan - 2 - one، ومادة بيوتانديول، والاسم العلمي لها Butane - 1.4 - diol، وتضاف المادتان إلى جدول المخدرات رقم 3.

عقوبة بيع الأدوية التي تدرج بجدول المخدرات

وكانت هيئة الدواء أصدرت قرارا في وقت سابق بإدراج 14 نوعا من الدواء لجدول المخدرات، بعد ملاحظة إقبال عدد كبير من المواطنين المدمنين على هذه الأدوية واستخدمها بشكل مسيء.

وتابعت هيئة الدواء الأدوية التي يتم إدراجها لجدول المخدرات لن يُسمح بتداولها إلا بواسطة روشتة رسمية، وغير ذلك سيعرض الصيدلي إلى التحقيق وسيصل أمر العقوبة إلى الغلق.

وكانت قائمة الأدوية التي أدرجها هيئة الدواء سابقا بجدول المخدرات كالتالي:

Tusskan syr

Tussivan.n syr

Tussilar syr

Codilar syr

Penta flu syr

Penta cold syr

Pulmo care syr

Codiphan syr

Codiphan.b syr

Rhinutuss syr

Cold stop syr

Roncotech syr

Opticough syr