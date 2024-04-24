مهرجان أسوان يناقش صورة المرأة في السينما العربية خلال عام 2023

بدأت، منذ قليل، ندوة بعنوان «صورة المرأة في السينما العربية»، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة التي تقام في الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري، لمناقشة الكتاب الخامس الذي يصدر عن المهرجان لأفلام عام 2023 في الدول العربية، بحضور عدد كبير من صناع السينما والنقاد المصريين والعرب.

وناقشت التقارير التي تم عرضها في الجلسة وضع المرأة في الدول العربية وطرحت العديد من التساؤلات ومنها هل رسخت الصورة النمطية للمرأة أم قدمت صورة واقعية صادقة تلامس قضاياها وتطرح همومها؟ وهل أتاحت للمرأة كصانعة أفلام الفرصة لتكون فاعلة في مجالات الفن السابع المختلفة؟.

أرشيف سينمائي عن المرأة على مدار 5 سنوات

وقال السيناريست محمد عبدالخالق، رئيس المهرجان بالحضور: «اكتشفنا حجم المشكلات التي تواجه المرأة خلف الكاميرا، ورصدنا كل الصعوبات، لأن هناك مهمات محددة للمرأة في العمل السينمائي، فهناك تفريق وتمييز ومهمات محدودة مثل المونتاج، وبدأ التقرير مع الكاتبة الكبيرة الراحلة نعمة الله حسين التي قامت بعمل تصور عن صورة المرأة في السينما العربية، وبالفعل تواصلنا مع كتاب من 13 دولة، وخرجت النسخة الأولى من التقرير عن الأفلام عام 2019، وخلال 5 سنوات أصبح عندنا أرشيف جيد».

مخرجة سعودية: 2023 الأكثر إنتاجا

وخلال الندوة، قالت الكاتبة والمخرجة السعودية هناء العمير، رئيس جمعية السينما السعودية، أن عام 2023 على مستوى الإنتاج يعد الأكثر إنتاجا، فنسب التذاكر ارتفعت، وكنا نحتاج حركة نقدية تتوافق مع الإنتاج وهذا أصبح موجود والتمويل أصبح أكبر، فعندنا صندوق البحر الأحمر، بالإضافة لكل الجهات ومنها صندوق التنمية الثقافي، ووجود صناديق عديدة أدت لازدياد الأفلام المنتجة، في شباك التذاكر كان 2023.

وقالت: تجربتي في كتابة التقرير كان فيها تخوفني البداية، فقد فاجئتني صورة المرأة في السينما السعودية، ولكن صناعة الأفلام هذا العام لم يكن فيها مخرجات، لكن ازداد عمل المنتجات وعدد الفتيات اللاتي شاركن في الأفلام، وصورة المرأة في أغلب الأفلام السعودية هذا العام صورة إيجابية، مع استثناءات قليلة، فهي دائما إيجابية ومتمردة ودورها دافع وقوي.

إنشاء معهد متخصص للسينما في السعودية

وأشارت إلى أنه جاري العمل بالمملكة العربية السعودية على إنشاء معهد متخصص للسينما، وهناك أوبرا سعودية ستنطلق تحت اسم «زرقاء اليمامة» وتابعت: «القصص السعودية كثيرة ولم تروى، ولابد من تسليط الضوء عليها من خلال الفن».

وأصدر المهرجان تقارير ترصد وضع المرأة في كتاب يتضمن رؤية متكاملة عن وضع السينما العربية، من حيث حجم الإنتاج ومدي دعم الدول المختلفة لها، وكذلك حقيقة صورة المرأة في السينما العربية، وقام بالإشراف علي الكتاب الناقدة انتصار دردير وشارك بالكتاب والتقارير نخبة من كبار النقاد العرب.