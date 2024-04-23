نجوم الفن لـ«الحياة»: سعداء بمشاركتنا في مهرجان أسوان لسينما المرأة

تحدث مجموعة من الفنانين لقناة الحياة خلال مشاركتهم في حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة، وأعرب الفنان أحمد فتحي، عن سعادته بالمشاركة، مؤكدا حرصه دائما على الحضور لأنه يحب السينما ويحب رؤية الأفلام دون مسمى الفيلم إذا كان عن المرأة أو عن أي قضية أخرى.

وعلقت رانيا يوسف، خلال لقائها بقناة الحياة، على المشاركة في مهرجان أسوان كعضو في لجان التحكيم، وقالت: «كوني عضو لجنة تحكيم في المهرجان سيكون هناك كل يوم فيلم سنشاهده مع لجنة التحكيم وبناء عليه سنعلن عن الفائزين، وأنها تركز في تقييمها على عناصر الفيلم من إضاءة وسكريبت وتصوير وغيرها من الأشياء الجاذبة».

وأضافت أنّ الأربعة أفلام المشاركين في المسابقة الروائية الطويلة متوقعة لهم أن يركزوا ويسلطوا الضوء على قضايا المرأة بشكل مكثف، مثل الختان والتحرش لأنّ المرأة في المجتمعات العربية محكوم عليها مسبقا طوال الوقت.

وأكد السيناريست محمد عبدالخالق، رئيس المهرجان، لـ«الحياة»، اختيار تونس كدولة ضيف الشرف، وقال إنّه كان يفكر في ذلك الأمر منذ فترة طويلة، واستقروا هذا العام على تونس لأنّها تستحق.

وقالت ريم البارودي، إنّها تحب مهرجان أسوان لأنّه الوحيد المتخصص في العالم بسينما المرأة، وقالت إنّها تحب روية الأفلام والمشاركة في حضور الفعاليات.