«الحياة» تعرض فعاليات مهرجان أسوان الدولي.. تعزيز قوة مصر الناعمة

نقلت شبكة تليفزيون الحياة، فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في دورته الثامنة، التي تضمنت مجموعة من الأفلام من 35 دولة بواقع 76 فيلما، ما بين مخرجات سيدات وقضايا السيدات وبمشاركات من السويد وكينيا وأذربيجان وكوسوفو واليابان، إذ يغطي المهرجان دولا كثيرة من 3 قارات.

قوى مصر الناعمة

يأتي نقل «الحياة» للمهرجان، في إطار دورها الفاعل في تغطية مختلف الفعاليات التي تندرج تحت مفهوم قوى مصر الناعمة، خاصة وأنها دأبت على تغطية الكثير من الفعاليات سواء الفنية أو الدينية منذ فترات طويلة، إيمانا منها بأهمية تعزيز مفهوم القوى الناعمة لمصر.

ونقلت قناة الحياة في تغطية حية، حفل الافتتاح وتنقل حفل ختام المهرجان، كما نقلت رسائل يومية من خلال لقاءات مع النجوم، كرسالة الفنانة هند صبري بعد تكريمها، والتي أكدت على أن المهرجان يدل على وجود إرادة قوية للاهتمام بالفن، ويُنمي حُب السينما خاصة لدى الفتيات، كما عبرت الناقدة التونسية هند حوالة، عن ساعدتها البالغة بوجودها في مصر ومشاركتها في أعمال تهم المرأة العربية.

أفلام المرأة أصبحت سلاحا قويا

وضمن الرسائل التي نقلتها قناة الحياة، كلمة السفيرة ميرفت التلاوي، والتي أكدت خلالها على أن أفلام المرأة أصبحت سلاحا قويا، وجمع المهرجان بين الشعوب الأجنبية والعربية مع مصر.

يُذكر أن مهرجان أسوان الدولي، ركز في هذه الدورة على انتصار المرأة وتحقيق الإنجازات والشغف والطموح، وحرص عدد كبير من الفنانين على حضور حفل الافتتاح، منهم أحمد مجدي وأحمد فتحي وأحمد وفيق، وصبري فواز ورانيا يوسف وفرح يوسف وريم البارودي وناهد السباعي.