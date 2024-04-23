مهرجان أسوان لأفلام المرأة ينظم ورشة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي غدا

يعقد مهرجان أسوان لأفلام المرأة، ظهر غد الأربعاء، ورشة تفاعلية عن دور السينما في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وذلك ضمن برنامج ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتنفذه مؤسسة باثفايندر انترناشونال في المهرجان.

تسليط الضوء على قضايا المرأة في المجتمع المصري

وتأتي هذه الورشة في إطار رؤية مهرجان أسوان والبرنامج حول دور الإعلام وصناعة السينما في تسليط الضوء على قضايا المرأة في المجتمع المصري، وأهمية هذه الوسائط في الإسهام في تحسين الحياة الاجتماعية و الاقتصادية للنساء والفتيات من خلال نشر الصور الإيجابية حول تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وفي شتى نواحي الحياة.

جدير بالذكر أن البرنامج يعمل بشراكة وثيقة مع مختلف الشركاء الحكوميين وتتمثل فى وزارة التعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ويمتد على مدار 5 سنوات حتى عام 2027.