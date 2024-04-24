«الوفد» يقيم حفل تأبين «أم الوفديين» ورموز الحزب الراحلين

نظم حزب الوفد، حفل تأبين السيدة مواهب الشوربجي رئيس اتحاد المرأة الوفدية، ورموز حزب الوفد الراحلين، بمقر الحزب الرئيسي، وبدأ الحفل بدقيقة حداد على روح الراحلة وتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

حزب الوفد

في بداية الحفل، قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن هذه المناسبة تكشف أنه يوم للوفاء والانتماء لحزب الوفد، خاصة بحضور الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، وهذه المرة الأولى التي يحضر فيها الحزب منذ 6 سنوات، مضيفًا أن هذا الاحتفال ليس لتأبين أشخاص بعينهم، لكننا نجتمع لتابين جميع الراحلين من أبناء هذا الحزب العريق، في شخص المرحومة مواهب عبد العزيز الشوربجي المحامية ورئيسة اتحاد المرأة الوفدية.

تأبين السيدة مواهب الشوربجى

قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الاسبق، إنه يشعر بالحزن لأنه يلتقي الوفديين بعد طول غياب في لقاء يعزوا بعضهم تابعض في رحيل قيادية كبيرة قيمة وقامة وهي مواهب الشوربجي، مضيفًا أن الراحلة كانت رمزًا للوفاء والنقاء والعطاء، وكانت نموذجًا للخلق الكريم واللسان العف والطيب، واستطاعت أن تبتعد بالمرأة الوفدية عن كل الأساليب غير الأخلاقية التي كثرت في هذه الأيام، وجنبت المرأة الوفدية مواقع السباب والتراشق، ولهذا سوف تعيش بيننا.

حضور حفل التأبين

وحضر حفل التأبين الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد الأسبق والنائب الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد، وأعضاء المكتب التنفيذي والهيئة العليا المهندس حسين منصور نائب رئيس حزب الوفد والنائب الدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية والقطب الوفدي محمد عبده عضو الهيئة العليا والنائب محمد عبد العليم داود عضو الهيئة العليا ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب والنائب عبد العزيز النحاس عضو مجلس الشيوخ وفؤاد بدراوي عضو الهيئة العليا وكاظم فاضل السكرتير العام المساعد الوفد وحاتم رسلان سكرتير عام مساعد الوفد والنائب حازم الجندي عضو الهيئة العليا وعضو مجلس الشيوخ والنائبة أمل رمزي عضو الهيئة العليا وعضو مجلس الشيوخ، وعدد من قيادات الحزب.