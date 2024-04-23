بكتب عن الحرب والسلام.. مكتبة الوفد تفتح أبوابها احتفالا بتحرير سيناء

يحتفل معهد الوفد للدراسات السياسية، بذكرى تحرير سيناء، من خلال فتح مكتبة الوفد أبوابها لتستقبل أعضاء الحزب والباحثين الراغبين في الاطلاع على مجموعة فريدة من الكتب عن الحرب والسلام، المتعلقة بحرب أكتوبر المجيدة وجولات مفاوضات السلام وقضية طابا.

كتب الحرب والسلام بمكتبة الوفد احتفالا بتحرير سيناء

وتتضمن الكتب مجموعه كبيرة من المذكرات الشخصية للمعاصرين والآراء التحليلية للخبراء لفترة ما بعد الحرب وحتى استلام الأرض المصرية كاملة وعودتها الى السيادة الوطنية المصرية.

وترحب مكتبة الوفد المصري بكل الراغبين في الاطلاع يوميا بمقر معهد الوفد للدراسات السياسية، من العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء فيما عدا أيام العطلات الرسمية.