«فيفتي» يطرح كليب «حملة» بمشاركة مروان موسى والوايلي وأورتيجا (فيديو)

أطلق الفنان فيفتي أجدد أعماله الغنائية «حملة»، على طريقة الفيديو كليب، والذي يجمع 12 من أشهر نجوم الراب والمهرجانات في مصر، بمشاركة مروان موسى وزياد ظاظا وكريم أسامة وأورتيجا والوايلي، بجانب كل من ريف وسوليسايزر وفيلو والسويسي وفيتو ومايكي ام ت ام ومولوتوف.

عودة فيفتي بألبوم غنائي جديد

ويمهد فيفتي عبر الكليب الجديد لمشروع ألبومه الغنائي الجديد الذي يشهد عودته للساحة الموسيقية بشكل جديد ومختلف عن المعتاد، مع ابتكاره لون موسيقي مميز يمزج بين الراب ميوزيك وموسيقى المهرجانات على طريقته الخاصة.

من هو علاء فيفتي؟

علاء فيفتي المشهور بلقب فيفتي هو مغن ومنتج موسيقي، وأحد رواد موضة موسيقى المهرجانات أو «الإلكترو شعبي» في مصر، واشتهر بأغنيات «بلعب أساسي» ومهرجان «بس بس» وأغنية «إخواتي دولة»، وانتهى مؤخرا من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد الذي يشهد تعاونات غنائية مع نجوم الراب.