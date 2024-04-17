فيفتي يجمع مروان موسى وزياد ظاظا والوايلي لأول مرة في كليب «حملة» (صور)

انتهى الفنان فيفتي من تسجيل أحدث أعماله الغنائية «حملة»، والمقرر ظهورها للنور في فيديو كليب خلال أيام.

مشاركة 12 من نجوم الراب والمهرجانات في الكليب

ويجمع فيفتي خلال الكليب بين 12 من أشهر نجوم الراب والمهرجانات في مصر في تجربة تعد هي الأولى من نوعها، بمشاركة مروان موسى وزياد ظاظا وكريم أسامة وأورتيجا والموزع الموسيقي الوايلي، بجانب كل من ريف وسوليسايزر وفيلو والسويسي وفيتو ومايكي ام تي ام، مع ظهور خاص للموزع الموسيقي مولوتوف.

لون موسيقي مختلف في «حملة»

وتمثل أغنية «حملة» نقلة في مشوار فيفتي الغنائي حيث يقدم خلالها لون موسيقي مختلف عن المعتاد يمزج بين الراب ميوزيك وموسيقى المهرجانات بشكل جديد، كما يعد الكليب المنتظر بمثابة انطلاقة فنية جديدة لفيفتي بعد غياب طويل عن الساحة الغنائية.

وانتهى فيفتي من تسجيل وتصوير الأغنية بمشاركة نجوم المجال، وقرر تشويق الجمهور بالبوستر الدعائي الرسمي للأغنية، على أن يتم إصدار الكليب بشكل رسمي مساء الأربعاء المقبل 24 إبريل على مختلف المنصات الرقمية.