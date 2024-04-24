أسامة السعيد: مصر في صدارة الدول العربية والإفريقية والعالمية اهتماما بالمنشآت الرياضية

قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن البطولة العربية العسكرية للفروسية حدث كبير بكل المقاييس، لافتًا إلى أن التجمع العربي اليوم حدث مهم، والرياضة ليست بطولة أو حدث رياضي، ولكنها مناسبة لتعزيز العلاقات بين الدول العربية بين بعضها البعض.

بطولة الفروسية على مستوى عال من الاحترافية

وأكد السعيد، عن هامش افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أذاعته فضائية «إكسترا نيوز»، أن البطولة على مستوى عالي من الاحترافية والتنظيم، كما يشارك بها عدد من فرسان الدول العربية، كما أنها البطولة الأولى، لافتًا إلى أن هذا يؤكد ريادة مصر في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، والمكان يدل على قيمة كبيرة، باعتباره «مدينة أوليمبية» بمعايير عالية تمكن مصر من استضافة أكبر الأحداث الرياضية.

المرافق الرياضية بالمدينة الأوليمبية على مستوى عالمي

وأضاف رئيس تحرير جريدة الأخبار، أن المرافق الرياضية في المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لا تقل جودة وكفاءة عن دول العالم، مشيرًا إلى أن الأمر ليس بغريب على الدولة المصرية، لأن مصر في صدارة الدول العربية والإفريقية والعالمية اهتمامًا بالمنشآت الرياضية، ولها تاريخ رياضي كبير، والتاريخ الرياضي العسكري أيضًا، وهي من النقاط المضيئة في التاريخ المصري.

وتابع: «الحدث اليوم فارق ومهم، ويعد إعلان لقدرات مصر الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة، وسيكون لها نوع من التأثير الكبير في المستقبل، وتستقطب العديد من الأحداث الرياضية والفعاليات الرياضية الكبرى، والعاصمة الإدارية ليست مدينة، إنما هي رمز للجمهورية الجديدة التي تقوم على العلم والعمل، ومصر قادرة على بناء الحضارة».