أسامة السعيد: مسؤولون بدولة الاحتلال حذروا حكومة نتنياهو من استفزاز مصر

أكد الكاتب الصحفي أسامة السعيد، مدير تحرير «الأخبار»، أن مصر التزمت منذ بداية الأزمة الراهنة في قطاع غزة، بكل ثوابت القانون الدولي، وقال إن ما قدمته مصر يعرفه العالم بأكمله، سواء على المستوى الإنساني أو الدبلوماسي، أو الانخراط في مفاوضات للتوصل للتهدئة والوقف الشامل لإطلاق النار، مشيراً إلى أن الجميع يدرك حقيقة أن من يضع العراقيل أمام الوصول للهدنة هو الطرف الإسرائيلي.

رغبة إسرائيل العارمة في القتل

وأضاف «السعيد»، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، ضمن برنامج «المواجهة»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أن ما وصلنا له اليوم هو نتيجة رغبة إسرائيل العارمة في القتل، وارتكاب الجريمة بحق الشعب الفلسطيني، وحشد السكان في آخر نقطة في قطاع غزة، وهي مدينة رفح، والتي يحتمي بها الآن أكثر من 1.5 مليون فلسطيني، في ظل ظروف قاسية لا يتحملها أحد.

الموقف المصري يتمسك بحالة الصبر والهدوء

وتابع أن الموقف المصري، حتى الآن، متمسك بحالة الصبر والهدوء، وهذا لا يجب ألا يُفهم إلا في إطاره الصحيح، وهو تمسك الدولة المصرية بتعهداتها، وإدراك أن مصر قوية لديها من الأدوات ما تمكنها من حماية أمنها القومي، لافتًا إلى أن هناك قيادات داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي حذرت حكومة بنيامين نتنياهو، بشكل واضح، من استفزاز مصر، لأن هذا الأمر يُكبدها الكثير، ويضعها أمام مواجهة خطر حقيقي لا تحتمله.

وأكمل: «مطلب إسرائيل من الأمم المتحدة لمساعدتها على إجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح، هو مجرد مناورة وكذبة جديدة، أولاً لأنه لا يمكن إجلاء 1.5 مليون مواطن، فلا يوجد هناك مناطق آمنة في القطاع، حتى الأماكن التي حددها جيش الاحتلال، وثانياً هي محاولة لإظهار أن هذه الحكومة تراعي الأبعاد الإنسانية، على الرغم من إدراكها أنه أمر مستحيل».