انطلاق حفل تكريم اسم الراحل أشرف عبد الغفور بالمركز القومي للمسرح

انطلق منذ قليل، حفل تكريم اسم الفنان الراحل أشرف عبدالغفور بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمى، بحضور ابنته الفنانة ريهام عبدالغفور، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، الدكتور خالد جلال، الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان الكاثوليكى، محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، الفنان لطفي لبيب، الفنانة سميرة عبدالعزيز، أحمد سلامة، أيمن عزب، محمد صلاح آدم، وعدد آخر من الفنانين.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وتأكيد وزيرة الثقافة لتعزيز القيم الإيجابية وتكريم رموزها، وهو الدافع لتكريم الراحل العظيم أشرف عبدالغفور، وتلاه عرض فيديو تسجيلي لعدد من الفنانين الذين أثنوا على حياته الفنية والشخصية، من بينهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، الذي أشاد بمسيرته الإنسانية والفنية، واصفا إياه بالهرم الأصيل في الفن المصري، ودوره القوي والمؤثر في العمل النقابي، من مشروعات بذلها لتطوير النقابة، من أجل خدمة الزملاء في الرعاية الطبية والإسكانية.

وتحدث الدكتور يحيي الفخراني عن الراحل أشرف عبد الغفور، لافتا إلى أنه إنسان ذو أخلاق سامية، واحترام بشكل كبير في عمله الفني والانساني، وهو ما أكدت عليه الفنانة سوسن بدر، بأن الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، كان يهتم بزملائه، وهو ما جعلها تستفيد من خبرته من الاحترام والمهنية، وتعلمت منه، ما ساهم في تشكيل وجدانها.