«رياضة الدقهلية» تحتفل بـ«يوم اليتيم» في مركز شباب طلخا

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية عن تنظيم اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 احتفالية بيوم اليتيم داخل مركز شباب طلخا بالدقهلية ضمن خطة الإدارة للعام 2024/2023، بنادي كهرباء طلخا.

احتفالية رياضة الدقهلية بيوم اليتيم

وأشارت الدكتور مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، إلى أن الحفل جاء بحضور جميع مديري مراكز الشباب التابعين للإدارة، وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم لأحد الطلائع.

وجاءت الحفل من خلال تقديم عدد من الفقرات الفنية لإسعاد الأطفال الأيتام، وتم تكريم الأم المثالية، وأعضاء المنصة، وتكريم جميع مديري مراكز الشباب والطلائع المتميزين بإدارة شباب طلخا.

احتفالية يوم اليتيم

وأضافت أن العالم يحتفل بـ«يوم اليتيم» في شهر أبريل من كل عام، وهي المناسبة التي تهدف لإدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأيتام، وينتظره الأطفال من عام لآخر، للاستمتاع بأوقاتهم مع المواطنين الذين يأتون إليهم من كل مكان.

وأكدت أن الشريعة الإسلامية تضع الأيتام في مكانة ومنزلة خاصة وتدعو دائمًا إلى رعايتهم والقيام على قضاء حوائجهم، وتقديم كل أشكال الرعاية لهم، للتخفيف عنهم وإشعارهم بالحب والحنان الذي يفتقدونه، وذلك باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع.

وأشارت إلى تنفيذ فعاليات الاحتفال بيوم اليتيم بإدارة شباب طلخا، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.