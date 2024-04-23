مروة ناجي تشارك في احتفالات عيد الربيع بدار الأوبرا المصرية

روجت الفنانة مروة ناجي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لحفلها الغنائي المقرر أحياءه يوم عيد الربيع، بدار الأوبرا المصرية.

ونشرت مروه ناجي البوستر الدعائي للحفل معلقة؛ «هستناكم حبايبي نحتفل سوا بعيد الربيع بأجمل أغاني الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو د.علاء عبد السلام الخميس 3 مايو 2024 المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية».

أغنية معلش لمروة ناجي

وتصدرت مروة ناجي، مؤخرًا ترند «إكس» بأغنية «معلش»؛ والتي احتفلت بها عبر حسابها بموقع «إنستجرام» قائلة: «معلش»، الأغنية من كلمات محمد صالح اللباد، ألحان زياد وائل، توزيع محمد مزيكا.