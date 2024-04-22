أمين مفتاح كنيسة القيامة: اقتصار احتفالات عيد القيامة على الصلوات فقط (خاص)

كشف أديب جواد الحسيني، أمين مفتاح كنيسة القيامة في القدس، عن أنه جرى الاتفاق من قبل رؤساء الكنائس على أن تقتصر احتفالات عيد القيامة المجيد المقرر له 5 مايو المقبل للطوائف الأرثوذكسية، على الصلوات فقط دون أي مظاهر احتفال، مشيرا إلى أنه بالنسبة للكشافة سيتقدمون زفة سبت النور والمتعارف عليها وهي من «ستاتيكو سبت النور»، لكن الكشافة سترفع فقط الإعلام دون العزف على آلاتها الموسيقية.

وأوضح الحسيني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عادات الاحتفالات الدينية بيوم سبت النور ستكون كما هو معتاد، لن يتغير عليها شيء، بداية من تفتيش مقمورة القبر المقدس، وختم القبر المقدس بختم أمين مفتاح كنيسة القيامة، ومن ثم طقوس الدخلات الرسمية لرؤساء الكنائس المختلفة، وزفة سبت النور الدينية، ودخول بطريرك الروم الأرثوذوكس غبطة البطريرك ثيوفيلوس مع وفود الكنيسة، وخروج النور المقدس وتوزيعه على كنائس الأراضي المقدسة والمعمورة.

إطلاق الصواريخ على الأراضي المقدسة

وأشار أمين مفتاح كنيسة القيامة إلى أنه حتى الساعة لا حجيج ولا زوار للقدس بسبب الأوضاع السائدة في الأراضي المقدسة بسبب حرب غزة والإبادة الجماعية اليومية، والسبب الثاني هو التهديدات الإيرانية والخوف من إطلاق الصواريخ على الأراضي المقدسة نظرا للتصعيد بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران خلال الأيام الماضية، والذي أدى إلى الغاء الطيران المتوجه إلى الأراضي المقدسة.

وكشف الحسيني في حديثه لـ«الوطن»، أن هناك عشرات الآلاف من الحجيج جرى إلغاء رحلاتهم إلى الأراضي المقدسة نظرا لهذه الأحداث.

شوارع المدينة المقدسة خالية من الحجيج والزوار

وأشار إلى أن شوارع المدينة المقدسة خالية من الحجيج والزوار بسبب الأوضاع الصعبة التي تمر بها الأراضي المقدسة، والحمام الزاجل يتكاثر في شوارع القدس القديمة والتي يعتريها الحزن والألم، كما رصد طريق الآلام فارغا من المارة على عكس الأعوام السابقة.