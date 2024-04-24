اتحاد اليد: الزمالك قد يشارك في كأس العالم للأندية مع الأهلي (خاص)

كشف عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، تفاصيل استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لمدة 3 نسخ متتالية، فضلا عن بطولة العظماء السبعة.

قال عمرو صلاح لـ«الوطن» إن يوم الاثنين المقبل سيشهد اجتماعا عن طريق زووم بين الاتحاد المصري ومسؤولي الاتحاد الدولي لمناقشة كافة التفاصيل وتوقيع العقود.

عمرو صلاح: الزمالك قد يشارك في مونديال الأندية

وأضاف: «الزمالك قد يتلقى دعوة للمشاركة في النسخة المقبلة التي تقام بنهاية العام الجاري، في ظل استضافة مصر للبطولة، إلى جانب الأهلي الذي يشارك بصفته بطلا للسوبر الإفريقي».

بطولة العظماء السبعة

وعن بطولة العظماء السبعة لكرة اليد، أوضح صلاح أن تلك البطولة كانت تقام منذ نحو 8 سنوات، وتضم أبطال القارات فضلا عن الدولة المستضيفة وبطل العالم، وسيتم عودتها من مصر في يناير 2025، وتحديدا قبل كأس العالم.

وكانت مصر قد حصلت على شرف استضافة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد لمدة 3 نسخ متتالية، فضلا عن استضافة بطولة العظماء السبعة للمنتخبات.