هل يتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2500 جنيه للجرام؟.. خبير يوضح

تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب، ستتراجع خلال الفترة المقبلة، إلى مستويات 2500 جنيه للجرام، مع ترقب لاستلام الدفعة الثانية من أموال صفقة رأس الحكمة، والقضاء على السوق السوداء للدولار.

ضخ سيولة دولارية جديدة

ويقول وليد عادل، الخبير الاقتصادي، أنه مع اقتراب استلام الدفعة الثانية من أموال صفقة رأس الحكمة التي تقدر بنحو 19 مليار دولار، بالإضافة إلى مليار يورو كدعم من الاتحاد الأوروبي لمصر، تزامنا مع لجوء مواطنين من الدول المجاورة إلى القاهرة، نتيجة الأحداث والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مثل السودان وليبيا وغيرها التي أسفرت عن تحمل مصر أعداد لاجئين تتراوح ما بين 9-12 مليون لاجىء تقريبًا، الأمر الذي معه سيكون هناك ضخ من العملة الصعبة في الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، مما يُسهم في تراجع أسعار السلع مما بينها الذهب.

تراجع الذهب إلى 2500 جنيه

وأضاف «عادل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بالتزامن مع القضاء على السوق السوداء والمضاربات التي كانت تتم على الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية، فقد تأثر الذهب بتراجع سعر الدولار فى السوق على الرغم من تزايد السعر العالمي الذي تجاوز في بعض الأحيان 2350 دولارا للأونصة، ليفقد المعدن الأصفر ما يقرب من 300 جنيه من قيمته، ليسجل عيار 21 ليسجل 3080 جنيها، مع توقعات بمزيد من الانخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة على أن يصل إلى 2500 جنيه، وتزايد انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، وتوقعات بوصول سعر الدولار إلى 40-42 جنيها.