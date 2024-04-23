أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء.. استقرار عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 في سوق الصاغة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، 3130 جنيهًا للجرام، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 23/4/2024، في محلات الصاغة، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة 3577.1 جنيه للشراء.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد 2682.8 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة 2092.6 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحلات الصاغة 25.040 ألف جنيه.

واستقرت أسعار الذهب عاليما، اليوم الثلاثاء، بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين وسط انحسار المخاوف بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية رئيسية لمزيد من الوضوح بشأن الجدول الزمني لتخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية.