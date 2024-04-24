تراجع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24-4-2024، حالة من التراجع خلال منتصف التعاملات ليسجل المعدن الأصفر عيار21 نحو 3110 جنيهات للبيع ونحو 3085 للشراء، بتراجع بلغ نحو 15 جنيها، وفقا لآخر تحديث لمنصة جولدن بيليون.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار الذهب في أسواق الصاغة اليوم الأربعاء وفقا لآخر تحديث لـ جولدن بيليون.

سعر الذهب اليوم عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 3526.75 جنيه للبيع، و3554 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 22

كما بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم نحو3284.25 جنيه للبيع، و3263.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 في مصر استقرارا عند 3110 جنيهات للبيع، و3100 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18

حقق سعر الذهب عيار 18 في محلات الصاغة حالةً من الثبات عند مستوى 2687.25 جنيه للبيع، و2670 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 في مصر نحو 2090 جنيها للبيع، و 2076.75 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ثبت سعر الجنيه الذهب الآن في السوق المحلي عند 25080 جنيهًا للبيع، و24920 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

في حين ارتفع سعر أوقية الذهب لتصل لمستوى 2320 دولارا للبيع، و2319 دولارا للشراء.