أسعار الذهب تسجل انخفاضا جديدا في الصاغة.. عيار 21 يخسر 20 جنيها

سجلت أسعار الذهب تراجعا جديدا خلال تعاملات اليوم 23-4-2024، في محال الصاغة، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، بقيمة 20 جنيهًا، ليسجل 3100 جنيه، مقابل 3120 جنيها في التعاملات الصباحية، وفق الأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الذهب وفق الأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب.

سعر جرام الذهب عيار21

سجل سعر جرام الذهب عيار21 الأكثر تداولاً في محال الصاغة 3120 جنيهًا للبيع، و3100 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 في الصاغة إلى 3542 جنيهًا للبيع، و3508 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 2657 جنيها للبيع، و2631 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم بلغ 2097 جنيها للبيع، و2080 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

جاء سعر الذهب عيار 12 اليوم عند مستوى 1780 جنيهًا للبيع، و1760 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 24800 جنيه للبيع، و24560 للشراء.