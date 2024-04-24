«تحالف الأحزاب» يعقد اجتماعا لمناقشة قانون المحليات

أعلن المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا، عقد اجتماع مهم اليوم لمناقشة قضايا تتعلق بمستقبل الوطن وتحقيق التقدم والتنمية، السادسة مساءً بأحد فنادق القاهرة.

الاستعداد للانتخابات المحلية المقبلة

وبحسب البيان الذي أصدره تحالف الأحزاب المصرية، فإنّ أبرز بنود جدول الأعمال اليوم تتخلص في إلقاء الأمين العام للتحالف كلمة، تناول من خلالها الوضع السياسي الراهن، كما قدّم تقريرًا عن أنشطة التحالف ومستجدات العمل الحزبي.

الاحتفال بعيد سيناء

وقدّم التحالف التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي وللقوات المسلحة والشرطة المصرية بمناسبة عيد تحرير سيناء، وإلقاء الضوء على الدور الوطني لمشايخ وقبائل وشباب شمال وجنوب سيناء، حيث يتم مناقشة دور ومسؤولية المشايخ والقبائل والشباب في مواجهة التحديات الأمنية والاستراتيجية في سيناء، وتوجيه الشكر والتقدير لهم.

واستعرض التحالف الخطط المستقبلية في مواجهة التحديات وتحقيق التطور والإصلاح في الحكومة والإدارة المحلية، فضلا عن عرض رؤية التحالف لقانون المحليات والاستعداد للانتخابات المحلية المقبلة ومناقشة المستجدات والأعمال القادمة.

وتأتي الاجتماعات في إطار جهود تحالف الأحزاب المصرية لتعزيز التضامن والتعاون بين الأحزاب السياسية، وتحقيق التنمية والاستقرار في مصر، وتعزيز دور الأحزاب في بناء مستقبل واعد للبلاد.