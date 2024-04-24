البابا تواضروس يهنئ المصريين بعيد تحرير سيناء ويشيد بفيلم «السرب»

هنأ البابا تواضروس الثاني المصريين بمناسبة عيد تحرير سيناء، الذي يُحتفل به غدًا الأربعاء، مشيرًا إلى أن سيناء جزء غالٍ من أرض مصر، وجاهدت الدولة عسكريًّا وسياسيًّا حتى استعادتها بالكامل.

وخلال اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقده مساء اليوم في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالقاهرة، قدم البابا التهنئة بعيد العمال الذي يحل يوم 1 مايو من كل عام، لافتًا إلى أنه عيد عالمي يحتفل به في كل العالم، موجهًا التحية والشكر لعمال مصر على ما يقدمونه من جهود في كافة المجالات.

البابا يشيد بفيلم «السرب»

وفي سياق آخر، أشاد البابا خلال اجتماع الأربعاء بالفيلم السينمائي «السرب» الذي أنتجته مؤخرًا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويتناول بطولة القوات المسلحة المصرية إزاء استشهاد الشباب المصري القبطي في ليبيا على يد إرهابيين.

وقال قداسة البابا: إن هذا الفيلم يسطر صفحة ناصعة من صفحات القوات المسلحة التي انتفضت في نفس يوم الإعلان عن استشهاد الشباب، وأضاف: «أتذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي زارنا في المقر البابوي للتعزية، وقال لنا وقتها (أخدنا تارنا)».