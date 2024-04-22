بعد منحه الدكتوراه الفخرية الثالثة.. أبزر تكريمات البابا تواضروس

منحت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدكتوراه الفخرية وذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الثقافة الإعلامية والمعلوماتية بجامعة الدول العربية.

تكريمات البابا تواضروس

وبالتزامن مع تكريم البابا نستعرض أبرز التكريمات التي حصل عليها البابا تواضروس الثاني، البطريرك الـ118 من بطاركة الكنيسة، بحسب ما نشره الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك خلال الفترة من 2015 وحتى 2024:

- 22 أبريل 2024 منحت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري البابا تواضروس الدكتوراه الفخرية.

- 21 أغسطس 2023 حصل البابا تواضروس الثاني على شهادة الدكتوراه الفخرية «لمساهمة واهتمام قداسته بتطوير التعليم المسيحي والتنمية المجتمعية» من جامعة بازماني بيتر الكاثوليكية بالمجر.

- نوفمبر 2022 حصل البابا الـ118 على وسام «المجد والكرامة» من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، تقديراً لجهود قداسته في تطوير العلاقات بين الكنيستين القبطية والروسية.

- 24 يونيه 2021 كُرم كـ« شخصية العام» من اتحاد الصيادلة العرب بصفته أول صيدلي عربي يصل إلى هذه المكانة الرفيعة كبابا وبطريرك للكرازة المرقسية.

- 23 مايو 2017 حصل البابا على جائزة تعزيز الوحدة بين الكنائس الأرثوذكسية من المؤسسة الدولية لوحدة الأمم المسيحية الأرثوذكسية بروسيا.

- 31 مارس 2015 حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة بني سويف لدوره في تعزيز السلم الاجتماعي في مصر.