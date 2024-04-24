البابا تواضروس: إضافة خميرة «الميرون» في قداس شم النسيم

أشار البابا تواضروس الثاني، إلى الأعياد التي ستحتفل بها الكنيسة خلال الأيام المقبلة، التي تبدأ بعد غدٍ بجمعة ختام الصوم، وصولا إلى عيد القيامة وشم النسيم.

جاء ذلك خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعي، الذي عقده مساء اليوم، في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالقاهرة.

ولفت إلى أن قداس يوم الاثنين شم النسيم، سيشهد إضافة خميرة زيت الميرون إلى زيت الميرون الجديد، الذي تم إعداده وتقديسه في بداية الصوم الكبير، مشيرًا إلى أن هذا الزيت، حضر قداسات يومية طوال فترة الصوم، وستضاف إليه الخميرة في قداس شم النسيم، لتتم تعبئته ويوزع بعدها على إيبارشيات الكرازة المرقسية.

وجدير بالذكر، أن البابا تواضروس أعد زيت الميرون للمرة الـ41 في تاريخ الكنيسة، والمرة الرابعة في عهده، في أول يومي الصوم الكبير، وهما 11 و12 مارس، حيث أعد البابا 600 كيلو من زيت الميرون، 400 من الغاليلاون من زيتون نقية وعطرية، والتي تستخدم في تدشين الكنائس والمعمودية.