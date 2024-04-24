احذر 5 تصرفات خاطئة تجذب حشرات الصيف إلى المنزل.. ابتعدي عن هذه الأمور

مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف، تنتشر الكثير من الحشرات في المنزل، كالنمل والذباب والصراصير، وهي حشرات مٌؤذية تُسبب الحكة والالتهابات الجلدية، ويتغذى بعضها على دم الإنسان، كما تعد سببًا في نقل الكثير من الأمراض والأوبئة.

5 تصرفات خاطئة تجذب الحشرات للمنزل

هناك عدة تصرفات خاطئة تساهم في جذب حشرات الصيف إلى المنزل، منها ترك الأطباق المتسخة في حوض المطبخ ساعات طويلة.

- عدم التخلص من بقايا الطعام المتساقط على الأرض.

- كما تساهم قطرات المياه المتساقطة من التكييف على الأثاث الخشبي في تجمع الحشرات.

- يؤدي ترك البالوعات مفتوحة إلى دخول الحشرات.

- عدم التخلص من القمامة لأكثر من يوم إلى جذب الحشرات أيضًا، وفقًا لما ذكره موقع prevention المتخصص في الصحة والجمال.

إجراءات للحفاظ على نظافة المنزل

وذكر الموقع أنه ينبغي اتباع عدة إجراءات للحفاظ على المنزل وعدم جذب الحشرات له، من خلال تنظيفه بشكل يومي من الأتربة والغبار مع السماح لأشعة الشمس بالدخول إلى كل الغرف قدر الإمكان مع الحرص على مسح الأرضيات والأركان بمواد التنظيف المخصصة والتخلص من بقايا الطعام أول بأول وإحكام غلق البالوعات لضمان جفاف الأرضيات.

احرص على سد شقوق الحوائط

ولضمان طرد الحشرات من المنزل، نصح موقع «prevention»، بضرورة سد شقوق وثقوب الحوائط التي تتسرب من خلالها الحشرات باستعمال الأسمنت الأبيض، مع التأكد بوجود أي فتحات في سلك النوافذ، ويمكن الاعتماد على الزيوت العطرية عند مسح الأرضيات؛ لأن رائحتها النفاذة تسبب نفور الحشرات، كما يساعد زراعة نباتات طاردة للحشرات على التخلص منها، مثل زراعة النعناع والمرمرية وإكليل الجبل والنعناع.