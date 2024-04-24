5 نصائح لشراء تكييف مناسب وموفر للكهرباء.. السر في بطاقة كفاءة الطاقة

يشتد ارتفاع درجت الحرارة خلال فصلي الربيع والصيف، لذا يقبل المواطنون خلال هذه الفترة على شراء التكييفات والمراوح لتلطيف حرارة الجو، وهناك أمور يجب وضعها في الاعتبار عند شراء التكييف.

نصائح يجب اتباعها عند شراء التكييف

ونصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء المواطنين باتباع النصائح التالية للاستفادة القصوى من التكيييف وترشيد الاستهلاك، وهي كالتالي:

1- يجب على المواطن اختيار التكييف المناسب لمساحة المنزل أو الشقة.

2- يجب على المواطن عدم تركيب جهاز تكييف قدرته غير مناسبة للمكان المطلوب، حتى لا يتسبب ذلك في قلة عمره الافتراضي.

3- احرص على شراء الأنواع ذات قطع الغيار ومراكز الصيانة المتوفرة في كل الأنحاء.

4- اختر الجهاز الأقل استهلاكاً للكهرباء ويتم التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز.

5- احرص على استشارة الفنيين قبل شراء التكييف للتأكد مما إذا كانت كهرباء البيت وعداد الكهرباء سوف يحتاج للتغيير قبل شراء التكييف أم لا، كذلك بالنسبة لتوصيلات التكييف، وما هي أفضل طريقة لتركيب التكييف دون تكسير أو تشويه حوائط الغرفة أو المنزل.