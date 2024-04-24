أستاذ نفسى: هذه السلوكيات عند الطفل سببها مشاكل أسرية

أجاب الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال سيدة حول أن لديها ابنة عمرها 13 سنة، تعاني من تراجع في المستوى الدراسي، كما أنها تقوم بقضم أظافرها باستمرار، فهل يعتبر هذا نتيجة مرض نفسي؟

وقال أستاذ الطب النفسي، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم: «تحتاج لتقييم وقدرات ذكاء، وبعدها يتم معالجة نقاط الضعف، وهذا يحتاج لعلاج سلوكي».

وتابع: «قضم الأظافر دليل على التوتر، وهذا نتيجة عدم قدرة الطفلة على التأقلم في الوضع التعليمي، ويمكن أن يكون الأمر يرحع لمشكلات أسرية في المنزل».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، التي تبث على شاشتها، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.