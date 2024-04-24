مظاهرات أمام منزل نتنياهو بعد فيديو الأسير الإسرائيلي

أشعل فيديو لأسير إسرائيلي محتجز لدى الفصائل الفلسطينية، حماس المتظاهرين الإسرائيليين الذين نزلوا اليوم مساء الأربعاء، أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمدينة القدس المحتلة.

אחרי הסרטון של הרש מעזה: הפגנה ספונטנית למען החטופים מול בית רה"מ בירושלים pic.twitter.com/c3IrqnCneL — החדשות - N12 (@N12News) April 24, 2024

تظاهرات أمام منزل نتنياهو

ونشرت الفضائية الـ12 الإسرائيلية، فيديوهات لتظاهر مئات الإسرائيلين أمام منزل نتنياهو عقب ظهور فيديو الأسير الإسرائيلي جولدبيرج بولين صاحب الـ24 عاما، وطالب المتظاهرون بالإفراج عن الأسرى بعد مرور أكثر من 200 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ماذا قال الأسير الإسرائيلي في الفيديو المصور؟

وقال الأسير الإسرائيلي في مقطع فيديو مصور بثته الفصائل الفلسطينية، إن حكومة بلاده مهملة لملف الأسرى مطالبا بالعمل للإفراج عنه في ظل استمرار الحرب التي لم يحقق فيها نتنياهو هدفه بالقضاء على الفصائل الفلسطينية، كما زعم منذ البداية، وولد الأسير الإسرائيلي في كاليفورانيا بالولايات المتحدة الأمريكية وكان يسكن مع عائلته في مدينة القدس وفقد ذراعه الأيسر بسبب الحرب، وقال الأسير في الفيديو أنه محتجز منذ ما يقارب 200 يوم وتم أسره في 7 أكتوبر أثناء حضوره مهرجان «سوبر نوفا» الموسيقي الذي أقيم بجوار كيبوتس «ريعيم»، وقال: «كل يوم نحن فيه هنا أنتم تتجاهلوننا أكثر فأكثر وتتجاهلون دماءنا، افعلوا ما هو متوقع منكم وأعيدونا للبيوت حالاً، أم أن هذا أصبح كبيراً عليكم، وآن الأوان لتسليم المفاتيح وإخلاء الوزارات وأن تجلسوا في بيوتكم، يجب عليكم أن تخجلوا من أنفسكم لأنكم أهملتمونا مع آلاف المواطنين الآخرين وترككم إيانا 200 يوم».

على الحكومة الإسرائيلية أن تخجل من نفسها

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية عليها أن تخجل من رفضها كل الصفقات التي عرضت عليها لإطلاق سراح الأسرى.