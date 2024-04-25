سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 25-4-2024 في البنوك

شهد سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 25-4-2024، حالة من الاستقرار خلال بداية التعاملات الصباحية، لسجل 51.42 جنيه للبيع، و51.51 جنيه للشراء، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن» سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر التحديثات المُعلنة من جانب مواقع البنوك الرسمية العاملة ضمن النظام المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجّل سعر اليورو اليوم الخميس في البنك المركزي المصري 51.29 جنيه للبيع، و51.13 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري 51.43 جنيه للبيع، و51.51 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وصل سعر اليورو اليوم الخميس في بنك مصر إلى 51.71 جنيه للبيع، و51.49 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

سجل سعر اليورو في بنك CIB اليوم الخميس 51.73 جنيه للبيع، و51.40 بدلا من 51.49 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وصل سعر اليورو اليوم الخميس في بنك القاهرة إلى 51.37 جنيه للبيع، و51.01 جنيه للشراء.