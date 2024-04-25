فريد زهران: عدم إيداع الناشرين لبعض النسخ من المطبوعات في دار الكتب مشكلة كبيرة

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إنه ناقش مع رئيس دار الكتب قضية أرقام الإيداع، وهذه مشكلة كبيرة وقديمة ومتراكمة، مشددًا على أن هناك عدد لا يُستهان به من الناشرين لم يكن يودع الكتب التي كان من المفترض إيداعها.

عدم إيداع الكتاب بدار الكتب خسارة فادحة للناشر

وتابع «زهران»، في لقاء خاص مع الإعلامي محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»،: «القانون يُلزم الناشر عندما يحصل على رقم إيداع ويصدر الكتاب أنه يودع عددًا معينًا من النسخ لدى دار الكتب»، موضحًا أن هذا أمر مهم جدًا بالنسبة للبلد والذاكرة والناشر نفسه وعدم إيداع الكتاب خسارة فادحة للناشر، مشددًا على أن الإدارة الجديدة لدار الكتب، اكتشفوا أن هناك ناشرين لم يودعوا الكتب منذ 20 عامًا.

ونوه بأن بعض الناشرين لم يقوموا بواجبهم ودار الكتب لم تكن تتابع بما يكفي.