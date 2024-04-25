فريد زهران: «رقمنة» دار الكتب الحل الجذري لاستيعاب زيادة عدد الناشرين

كشف فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، عن عدد من المشكلات التي تواجه دار الكتب خلال الفترة الحالية، موضحًا أنه من ضمن المشكلات التي تواجههم أن عدد الموظفين ليس كبيرًا، وفي المقابل هناك زيادة في عدد الناشرين والإصدارات.

الرقمنة حل لمشكلات النشر

وأوضح «زهران»، في لقاء خاص مع الإعلامي محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحل الجذري لهذه المشكلة سيكون من خلال الرقمنة، قائلًا: «نعتمد على الرقمنة من خلال الحصول على رقم إيداع والناشر يكون في مكتبه، ويفتح الموقع برقم سري محدد لكل ناشر».

تعاون بين اتحاد الناشرين ودار الكتب

وأشار إلى أن هناك العديد من مواضع التعاون المشترك بين اتحاد الناشرين المصريين ودار الكتب، بداية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتنسيق في معارض المحافظات والمعارض الخارجية، موضحًا أنه يرجو أن تستمر هذه الحالة، مشددًا على أن الاجتماعات مع وزيرة الثقافة ودار الكتب كانت مريحة وبناءة.