هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل

قد يغلب الناس النعاس والنوم العميق قبل رفع أذان الفجر بقليل، ما يضطرهم إلى الاستيقاظ بعد الانتهاء من أداء صلاة الفجر، لذلك يتردد سؤال حول: هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟ وما هي الحالات التي يُطلق عليها صلاة القضاء؟

قضاء صلاة الفجر

وحول الجواب عن سؤال هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر، قالت دار الإفتاء المصرية، في مقطع فيديو عبر موقعها الرسمي، إنه إذا استيقظ الفرد قبل شروق الشمس وصلى فتعد تلك الصلاة صلاة فجر حاضر، ويسمى أداء صلاة الفجر، أما إذا استيقظ بعد شروق الشمس فيسمى قضاء، ويجوز قضائه بعد الشروق أو قبل الظهر أو بعد الظهر.

فضل صلاة الفجر في وقتها

أنها تجلب الرزق الواسع يقول عليه الصلاة والسلام: «اللهم بارِكْ لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث سَرِيَّةً أو جيشًا بعثهم أولَ النهارِ، قال : وكان صخرٌ تاجرًا فكان يبعثُ في تجارتِه أولَ النهارِ فأثْرَى وكثُرَ مالُه».

تطرح البركة في الرزق.طيب النفس وصفائها.

حصد الحسنات صلاة الفجر في وقتها وفي جماعة لها فضل وثواب عظيم كما أنها من أسباب تحصيل الأجر الجزيل العظيم.

الحفظ في ذمّة الله، فهو ضمان الله -سبحانه وتعالى- وأمانه وعهده، وليس لأحدٍ أن يتعرّض للمصلّي بسوء.

شهادة الملائكة له وتشريف من الملائكة برفع أسماء من صلّى الفجر لله عز وجل.

دعاء الملائكة واستغفارها لمن يصلي الفجر.

حكم صلاة الفجر

جاء فيه أن صلاة الفجر فرض عَين على كل مسلم ومسلمة ذكرًا كان أو أنثى بالغًا عاقلًا؛ دَلّ على ذلك ما جاء في الكتاب من آيات وفي السنّة من أحاديث كثيرة تدل على حكم صلاة الفجر وأنّها فرض عين، قال الله- تعالى: «فَأقيمُوا الصَلاةَ إنَّ الصَلاةَ كَانتْ عَلى المُؤمنينَ كِتابًا مَوقوتًا».