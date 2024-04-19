يظهر فضل صلاة الفجر في العديد من الأحاديث النبوية التي تشير إلى أهمية هذه الصلاة في حياة المسلم، حيث تعتبر الصلاة من أركان الإسلام الخمسة، وتساعد في تبادل الشعور بالسلام والطمأنينة، ويحرص المسلمون على الاستيقاظ مبكرا استعدادا لصلاة الفجر، والبعض يسأل هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الأذان الأول أم تؤجل لبعد الصلاة، وهو ما نتناوله خلال السطور التالية بمزيد من التفاصيل.

حكم صلاة سنة الفجر بعد الأذان

تكمن أهمية الفجر في قوله تعالي في القرآن الكريم: «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا»، مما يعطي لهذه الصلاة طابعًا خاصًا من القرب إلى الله، وكذلك سنة صلاة الفجر فعن عائشةَ رضِي الله عنها، قالت: ((لم يكُنِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على شيءٍ مِن النوافلِ أَشدَّ تعاهُدًا منْه على رَكعتَي الفجرِ))، وهنا يأتي السؤال الأهم هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الأذان الأول؟ خاصة وأن هناك أذان وإقامة، بل إن بعد المساجد تسبق الفجر بأذن استباقي لإيقاظ الناس من أجل الصلاة.

صلاة سنة الفجر بعد الأذان الأول

وأجاب الداعية الإسلامي الدكتور رمضان عبدالرازق، على سؤال هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الأذان الأول، أن هناك ركعتين سنة نسميهم الفجر وركعتين فجر نسميهم الصبح، وإذا دخل المسلم المسجد قبل إقامة الصلاة فإنه يصلى ركعتي السنة، ثم يصلي الصبح، وإذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، فإنه يصلي معهم الفرض ثم يصلي السنة، فيجوز أن تكون سنة الفجر قبل الفرض أو بعده، وإذا استيقظ المسلم في الصباح بعد شروق الشمس فإنه يصلي ركعتي السنة وركعتي الفرض، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتي سنة الفجر.

أدعية لصلاة الفجر

اللهم ارزقنا نجاحا في كل أمر، ونيلاً لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم. اللهم افتح أبواب السعادة والراحة والأمل في قلوب أحبتي. اللهمّ رضّني بما قضيت لي وعافني فيما أبقيت حتى لا أحب تعجيل ما أخّرت ولا تأخير ما عجّلت. اللهمّ إنّا نسألك عملاً باراً، ورزقاً داراً، وعيشاً قاراً.

اللهمّ اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحداً غيرك. بسم الله على نفسي ومالي وديني، اللهم رضني بقضائك، وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين.

اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ربى إنها ساعة الفجر اللهم إنا ننتظر منك فرجًا قريبًا يريح قلوبنا ويبكي عيوننا فرحًا فبشرنا يا الله. اللهم يا فاتح الأبواب ومنزل الكتاب وجامع الأحباب يا الله ارزق أحبتي رزقا كالأمطار يا الله.

اللهم اجمع أحبتي بكل من يحبون، وهوّن عليهم كل صعب. اللهم اجعل أيام أحبتي عيدا، ويومهم سعيدا، وعمرهم مديدا يا الله، واجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا.