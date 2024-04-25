«لينا بلان» تتولى مهام قنصل عام فرنسا بالإسكندرية في حفل رسمي (صور)

نظمت القنصلية الفرنسية بالإسكندرية، حفلا بمناسبة تولي السفيرة لينا بلان مهام عملها، قنصلا عامًا لفرنسا بالإسكندرية، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ولفيف من القناصل، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال، ورؤساء المراكز الثقافية.

وقدم اللواء محمد الشريف التهنئة لقنصل فرنسا بمناسبة توليها مهام عملها، متمنيًا لها التوفيق الدائم.

محافظ الإسكندرية: العلاقات القوية تربط بين مصر وفرنسا عبر التاريخ

وأشاد محافظ الإسكندرية، بالعلاقات القوية التي تربط بين مصر وفرنسا عبر التاريخ، وخاصة في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن مصر حرصت على تنمية هذه العلاقات على مختلف الأصعدة.

محافظ الإسكندرية: نحرص على دعم العلاقات المصرية الفرنسية

وأكد المحافظ حرصه الدائم على تعزيز التعاون والحوار المتبادل لدعم العلاقات المصرية الفرنسية، في ضوء المصالح والتحديات المشتركة بين الجانبين.