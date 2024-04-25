أول تعليق من ناهد السباعي بعد تكريم والدتها في مهرجان قرطاج السينمائي

أعربت الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادتها بتكريم والدتها في مهرجان قرطاج السينمائي بتونس.

ونشرت ناهد السباعي فيديو أثناء إعلان هند صبري تكريم المنتجة الراحله ناهد فريد شوقي، قائلة: «بحبك قوي يا هند وأنت حبيبة أمي قوي قوي أنت عارفة، تونس بلدنا التانية، وأيام قرطاج السينمائية أنا وأنت وماما كانت من أحلى أيام حياتي».

ناهد السباعي عضو لجنة تحكيم في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة

وأعربت ناهد السباعي، منذ أيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن سعادتها بمشاركتها كعضو لجنة تحكيم في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة قائلة: «شرف كبير ليا إني أكون عضو لجنة تحكيم في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، أنا بحب مهرجان أسوان وشعبها جدًا جدًا وذكرياتي مع أمي في أسوان جميلة وممتنة من قلبي للمهرجان والاتحاد الأوروبي، لأنهم منحوا أمي تكريمًا عن مشوار حياتها وهي عايشة قبل وفاتها، فله مكانة خاصة عندي».