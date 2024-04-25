أعلى 10 دول إنفاقا على التسليح خلال 2023.. أمريكا في المقدمة

رصد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في دولة السويد، تزايد الإنفاق العسكري للعام التاسع على التوالي، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول حيث أنفقت 916 مليار دولار، أي نحو 37.5% من الإنفاق العالمي في 2023.

إنفاق الدول المختلفة على التسليح

وأنفقت الصين 296.4 مليار دولار، أي نحو 12.1% من الإنفاق العالمي، أما روسيا تنفق 109.5 مليار دولار، أي نحو 4.5% من الإنفاق العالمي، وجاءت في المركز الرابع دولة الهند بإجمالي 83.6 مليار دولار، أي نحو 3.4% من الإنفاق العالمي، وجاءت السعودية في المركز الخامس بإجمالي 75.8 مليار دولار، أي نحو 3.1%من الإنفاق العالمي.

أوروبا تسيطر على أغلب المراكز في أكثر 10 دول منفقة على التسليح

وحلت في المركز السادس المملكة المتحدة بإجمالي 74.9 مليار دولار، أي بنسبة 3.1%، وحلت في المركز السابع دولة ألمانيا المتحدة بإجمالي 66.8 مليار دولار، بنسبة 2.7% من الإنفاق العالمي، وجاءت في المركز الثامن أوكرانيا بإجمالي 64.8 مليار دولار، ثم جاءت فرنسا في المركز التاسع بـ 61.3 مليار دولار، وحلت في المركز العاشر دولة اليابان بإجمالي 50.2 مليار دولار.

تزايد مناطق الحروب

وتزداد نسبة الارتفاع في الإنفاق العسكري على العالم للعام التاسع على التوالي، وبلغ إجمالي الإنفاق حتى الآن نحو 2443 مليار دولار، فيما تزداد الصراعات في منطقة الشرق الأوسط في ظل الحرب الدائرة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، واستمرار الحرب بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا بجانب الحرب في الجنوب اللبناني ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.