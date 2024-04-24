عمرو خليل: أخطر ما يحدث اليوم هو إطلاق يد إسرائيل

قال الإعلامي عمرو خليل، إن أخطر ما يحدث اليوم هو إطلاق يد إسرائيل، تفعل ما تشاء وتضرب من تشاء، هذا ما تبدو عليه السياسة الأمريكية الآن، فاليوم وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قانون المساعدات لإسرائيل بجانب أوكرانيا، بما يضمن لهما الإرادة والانتصار على حد قوله.

وأضاف «خليل»، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إدارة بايدن أثبتت اليوم من جديد، أن أمن إسرائيل غير قابل للتفاوض، كما كانت تؤكده تطورات الحرب في غزة، وما يرتبط بها من تصعيد بالمنطقة، أثبتت أيضا أن دعم إسرائيل دعما مطلقا وحمايتها أمر لا نقاش فيه، فأي خلافات أو عقوبات لن تغير من الواقع شيئا، لأنها ببساطة لا تعبر عن حقيقة ما يربط بين واشنطن وتل أبيب.

وتابع: «هذه العلاقة جعلت من إسرائيل لا تخشى شيئا.. ترتكب الجرائم وتنتهك القوانين والقرارات الأممية، لكن الأمن والحماية مؤكدة.. أما ما تخشاه إسرائيل اليوم، فهو أن تتغير توجهات الرأي العام الأمريكي والعالمي، وأن تتحطم روايتها التي نجحت في حجب الكثير والكثير من الحقائق لعقود طويلة، هذه هي المعركة الأهم، هذه المعركة بدأت الآن تتغير».

وواصل: «لينهض الحق الفلسطيني ويعلو صوته.. يلتف حوله مناصرون من كل العالم يدافعون عنه، يفضحون أكاذيب رواية الاحتلال وزيفها، الحق الفلسطيني ينتصر أما إسرائيل وأمريكا فتخسران، أهلا بكم في هذه الحلقة من مصر».