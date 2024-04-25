بوتافوجو البرازيلي يحقق أول انتصار بمجموعات «كوبا ليبرتادوريس»

فاز بوتافوجو البرازيلي، على نظيره يونيفرسيتاريو البيروفي بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب «نيلتون سانتوس»، ضمن مباريات اليوم الثاني بالجولة الثالثة للمجموعة الرابعة لبطولة «كوبا ليبرتادوريس» ليحقق أول انتصار له بالمجموعة.

وأحرز أهداف بوتافوجو، كل من إدواردو، هدفين في الدقيقتين47، والثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ولويز هنريكي، في الدقيقة 57 على التوالي، فيما سجل هدف يونيفرسيتاريو البيروفي كريستوفر أوليفاريس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من المباراة التي شهدت إصابة تيكوينيو سواريس لاعب الفريق البرازيلي بعد مرور 10 دقائق فقط من انطلاقةصافرة بدء الشوط الأول ونزول محرز الهدف الأول بديلا عنه.

فوز ناسيونال الأوروجوياني على تاشيرا الفنزويلي

وفي مباراة أخرى، فاز ناسيونال الأوروجوياني، على نظيره ديبورتيفو تاشيرا الفنزويلي. بنتيجة 2-1 على ملعب «جران بارك»، بالمجموعة الثامنة لبطولة «كوبا ليبرتادوريس».

وأحرز هدفا ناسيونال الأوروجوياني كل من ألكسيس كاسترو،وجيريميا ريكوبا، في الدقيقتين 14، 21 على التوالي، فيما سجل هدف تاشيرا الفنزويلي الوحيد اللاعب هايبراني دياز، في الدقيقة 30 من عمر اللقاء الذي شهد إصابة لاعبي الفريق الأوروجوياني تياجو هيلجيرا، وجيريميا ريكوبا في الدقيقتين 72 و76 على التوالي.

وشهدت الدقيقة 83. إجراء ديبورتيفو تاتشيرا الفنزويلي. تبديل اضطراري بنزول برايان كاستيلو مكان خيسوس هيرنانديز بسبب الإصابة.

وتعادل هواتشباتو التشيلي، سلبيا مع نظيره ذا سترونجست البوليفي، على ملعب «كاب»، ضمن مباريات المجموعة الثالثة لبطولة «كوبا ليبرتادوريس»، فيما سهد اللقاء إصابةخايمي أراسكايتا، لاعب الفريق البوليفي، ونزول دانييل روخاس، بديلا عنه في الدقيقة 12.