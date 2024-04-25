مدحت العدل: مسلسل الحشاشين أكد قدرة مصر على إنتاج الأعمال الضخمة

أكد الكاتب والمنتج الدكتور مدحت العدل، أن مسلسل الحشاشين وتقديمه للجمهور بهذا الشكل وحجم الإنتاج الضخم يؤكد أننا نستطيع في حالة وجود الإمكانيات أن نقدم مثل هذا العمل على مستوى مميز، متابعًا: «أكد إننا مش أقل من أي حد وعندنا إمكانيات».

وشدد «العدل»، خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، على أن الدراما في مصر ليست أقل من الدراما في أي مكان في العالم، قائلًا: «لو عندنا إمكانيات يبقى عندنا أحمد زويل ومجدي يعقوب والحشاشين».

أهم مراحل تغذية فكر الإسلام السياسي

وأوضح أن الشركة المتحدة عملت على تطوير الخطاب الديني من خلال الحشاشين، مشددًا على أن هذا هو أصل تأصيل الإسلام السياسي في المجتمع، منوهًا بأن الحشاشين من أهم المراحل في تغذية هذا الفكر الخاص بالإسلام السياسي.